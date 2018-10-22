Haberi alan oraya koştu

SİVAS (İHA) – Sivas'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin restorasyon çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan gizli geçitler meraklıların akınına uğradı.

Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda daha önce bilinen gizli yer altı tünelin ucu gün yüzüne çıkartıldı. Gizli tünelin girişinin bulunduğu haberi meraklıların kazı alına akın etmesine neden oldu.

“Duyanlar gelip bakıyor”

Tüneli merak edip kazı alanına giden Eskikale Mahallesinde 50 yılı aşkın süredir yaşayan Hamit Güler, kendisinin çocukluk döneminden beri tünelin varlığını bildiğini belirtip merakını gidermek için kazı alanına gittiğini söyledi. Güler, ”Bizim çocukluğumuz da biz buralarda oynarken tünelin buralarda olduğunu biliyorduk. Bir noktadan girip başka bir noktadan çıktıklarını biliyorduk. Alt geçitlerin olduğunu biliyordum ben. İnsanların dikkatini çekiyor şuan burası. İnsanlar televizyonlardan da izlemişler ve yeni duyanlar var. Toprağı görünce millet gelip bakıyor" dedi.

Metin Nur ise yaptığı açıklamada, “Burada gezerken fotoğraf çekiyorduk. Burada tarihi eserleri gördüm. Yer altında bir kazı yapmışlar bir bakayım dedim. İnsanlar buraya toplanmış bakıyordu bir bakayım dedim. O vasıtayla gelip inceledim. Güzel tarihi eserler var ve bu kuyular dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.