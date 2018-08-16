Kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Karayar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hacı A. (53) idaresindeki 01 ASK 39 plakalı otomobil seyir halindeyken marketten alışveriş yapan Selahattin Ö. (58) idaresindeki hafif ticari araca aniden yola çıkması nedeniyle çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Fadime A. (49) ve Ayşegül A. (9) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.