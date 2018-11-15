Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik sorumlu Hakan Keleş, "Başkanımız ne derse biz onu yapıyoruz, ne görev verirse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı en uygun en güzel bir şekilde teknik heyet kadromuzu da oluştururuz. Yönetim bize bu konuda bir düşünce içerisinde. Onu oluşturduktan sonra Sivasspor'u hak ettiği yere getiririz" dedi.

Ligin 12. haftasında kazandığı Beşiktaş maçının ardından milli maç arası nedeniyle 3 gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, ligin 13. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana izinli olan Medjani katılmazken, Ziya, Tolga ve Mert Hakan takımdan ayrı salonda çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Hakan Keleş, Tamer Tuna'nın takımdan ayrılmasının ardından takımın psikolojisini düzelttiklerini ve kötü gidişten dolayı bozuk olan moralleri yüksek tuttuklarını söyledi.

"11 haftanın telafisini yapmış olduk"

Tamer Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından başkanın takımı maça hazırlama görevini kendilerine verdiğini belirten Keleş, "Biz de hazırladık. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularımızın psikolojisini düzelttik. Kötü gidişatımız vardı onu düzeltmek için morallerini yüksek tuttuk. İyi hazırlandık, Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. 50 haftada bir defa yenilmiş takım onları orada yenmek kolay değil tabii ki. Çocukların hepsi çok özveriliydi, oyun disiplinine çok sadık kaldılar. Duran toptan gol atmamıştık, onu yaptık, birçok ekstra şey yaptık. Mücadeleyi ön plana çıkardık. Bizim takımımız zaten iyi bir takım. Mücadeleyi de biraz ön plana çıkarınca iyi bir sonuç aldık. 11 haftanın telafisini yapmış olduk. Şimdi biraz daha yukarılara çıkmak için önümüzde Rize maçı var. Onu aldıktan sonra geçen seneki hedefimizin bir üstüne çıkmak için uğraşacağız. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor" dedi.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Beşiktaş maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Keleş, "Pozitif havayı oluşturmaya çalıştık. Sadece futbolcularda değil, başkanımızdan malzemecimize kadar herkes galibiyete inandı. Başkanımız ilk defa bu maçta soyunma odasına geldi. Davet ettik ‘Bizimle beraber olun enerji katalım' diye bunu sağladık. Çocuklardaki neşeyi gördükleri zaman bütün çalışanlarımızla, personelimizle galibiyete herkes inanmıştı. Çünkü geçen sene biz zaten Beşiktaş'ı burada yenmiştik ama orada yenmek zordu. Yenmemiz için bazı şartların ortaya çıkması gerekiyordu, onları sağladık. Oyun disiplinini sağladık, mücadele ruhlarını geliştirdik, duran toptan gol attık onu sağladık. Sonuçta kamuoyunun da takdir ettiği hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çocuklar yapılması gereken her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.

"İnşallah Sivasspor'u hak ettiği yere getiririz"

Demir Grup Sivasspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını aktaran Keleş, "Samet hocayla birlikte geldim. 4'üncü haftaydı, oyuncu izledim ve birçok oyuncunun gelmesinde benim katkım var zaten buraya. Ben geldikten sonra hepsinde katkım var. Tamer hocamızla birlikte ekiple beraberdik zaten. Fakat bir ayrılık olduktan sonra başkanımız bize görev verdi sadece. Başkanımız ne derse biz onu yapıyoruz, ne görev verirse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı en uygun en güzel bir şekilde teknik heyet kadromuzu da oluştururuz. Yönetim bize bu konuda bir düşünce içerisinde. Onu oluşturduktan sonra Sivasspor'u hak ettiği yere getiririz. Çalışmalarımız var yönetim kurulu gerekli açıklamayı da yapacaktır." diye konuştu.