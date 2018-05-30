Halk otobüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Migros Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.İ.Ş, yönetimindeki 58 H 0014 plakalı halk otobüsü kavşakta Fatih Bilge’nin (37) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Bilge müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fatih Bilge’nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Halk otobüsü sürücüsü H.İ.Ş polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.