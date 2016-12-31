Hamile kadın 4 saatte hastaneye yetiştirildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde hamile kadını karla mücadele ekipleri bir kilometre sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar köyünde doğum sancısı tutan Mendufa Demir Kaya (19) için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ekipleri ulaşamayınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri 4 saat saat süren çalışmanın ardından köy yolunu açtı. Hamile kadını 1 kilometre sırtında taşıyan ekipler kadını ambulansa yetiştirdi. Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.