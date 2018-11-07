Harezmi Eğitim Modeli Sivas'ta öğretmenlerle buluştu

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Harezmi Eğitim Modeli, Sivas'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek Harezmi Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi programı başladı. E-Sınav Salonu'nda gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilk bölümüne Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katıldı. İstanbul'dan gelen Harezmi Eğitim Modeli eğitmenleri Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neslihan Bektaş ve Felsefe Öğretmeni Funda Bayraktar tarafından gerçekleştirilen eğitim programına katılan öğretmenler; disiplinler arası anlayışla birlikte çalışma ve üretme, aynı sınıfta birden fazla öğretmenin öğrenme sürecine katılması, farklı yöntem ve teknikler kullanma gibi durumları deneyimleme imkanı buldu.

Eğitim modeli hakkında bilgi veren eğitmen Funda Bayraktar,"Harezmi Eğitim Modeli çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini, keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeldir" dedi.

Eğitmen Neslihan Bektaş ise Harezmi Eğitim Modeli'nin, geleceğin eğitiminin nasıl kurgulayacağı ve nasıl doğru uygulanacağı noktasında öğretmen ve öğrencilere ışık tuttuğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Harezmi Eğitim Modeli'nin önemine değinerek burada gerçekleştirilecek eğitimlere katılan öğretmenlerin önemli bir kazanım elde edeceklerinin altını çizdi.

31 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen Harezmi Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi programı, 9 Kasım'da sona erecek.