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28 Kasım 2017 11:56

Hastanede 20 yılını dolduran hemşirelere plaket

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve mesleklerinde 20’nci yılını dolduran hemşirelere düzenlenen törenle plaket verildi.

Hastanede 20 yılını dolduran hemşirelere plaket

28 Kasım 2017 11:56


Tıp Fakültesi Ek Derslik Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Gülseren Karabey ve hemşireler katıldı.


Hemşireler Komitesi Başkanı Ayşe Türköz,"Mesleğini canla başla sürdüren ve bir nebze de olsa hemşirelerimize nefes aldırmak adına yaptığımız bu programa katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Ahmet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. 15 kişilik sosyal komite yönetim kurulunun hazırladığı törene katılan ve komitede emeği geçen hemşire arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ise,"Hemşirelerin sağlığa ve insanlara vermiş olduğu katkıları aşikardır. Hemşireler olmaz ise sağlık alanında ciddi bir eksiklik doğar. Doktor, hemşire, personel ayrımı yapmak hoş değildir. Önemli olan ekip çalışmasıdır. Birbirini destekleyen, birbirine katkı veren ekiplerin başarısı kaçınılmazdır. Aksi takdirde bir başarıdan söz edemeyiz. İnsanlarımıza en güzel sağlık hizmeti sunan siz hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Program sonunda protokol üyeleri, mesleklerinde 20’nci yılını çalışan hemşirelere plaket verdi.




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