Hastanelerde x-ray cihazı kullanılması gündeme geldi

Medicana Sivas Hastanesi Genel müdürü Şerafettin Demiray, hastası tarafından silahla ateş edilerek öldürülen Doktor Fikret Hacıosman'ı anma töreninde hastanelere girişlerde-ray cihazı ile güvenlik önlemi almayı düşüneceklerini söyledi.

Geçtiğimiz gün tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetmişti. Medicana Sivas hastanesi önünde düzenlenen Hacıosman'ı anma törenine hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

Hastane önünde yapılan törende konuşan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, "2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray'a hastanelerde can kayıplarının yaşanmaması için neler yapılabileceği sorusu sorulması üzerine ise, "Hastaneler gün içerisinde oldukça fazla insanın kabul edildiği gerek hastalarımızla gerek ziyaretçileriyle gerekte refakatçileriyle yüksek sayıda insan girip çıkıyor. Bu güne kadar havalimanı, AVM gibi yerlerdeki önlemler çok düşünülmedi ama bundan sonra düşünülmeli biz de Medicana Sağlık Grubu olarak bunu düşünmeye başlayacağız artık. Belki de havalimanlarında olduğu X-ray cihazı koymalıyız" dedi.