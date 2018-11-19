Hayat Ağacı Dergisi'nin 15 yılı anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğrenci Kulübü tarafından '15 Yıllık Yayın Macerası: Hayat Ağacı Dergisi ve Şehir Kültürü' konulu panel düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sivas Hizmet Vakfı öncülüğünde yayımlanan Hayat Ağacı Dergisi'nin çeşitli yönleriyle anlatıldığı panele derginin genel yayın editörü Tekin Şener, yayın editörü Mehmet Ali Erdoğan ve fotoğraf editörü Ahper Nuri Delican konuşmacı olarak katılım sağladı.

Hayat ağacı dergisinin kuruluşuna değinen yayın editörü Tekin Şener,"Türkiye'de on beş yıl yaşayan bir dergi bulmak kolay değil. Özellikle şehir kültürü alanında bu çok daha zor. Uzun yıllar faaliyetlerine devam eden edebiyat dergileri var. Ama şehir kültürü dergileri bir heyecan ile kurulup, hızla yayılıp ondan sonra hızla yayın hayatını terk ediyorlar. Hayat Ağacı Dergisi'nde ise biz bir istikrar sağladık. Derginin ilk sayısını 2005 yılının Şubat ayında çıkardık. Şehir kültürü ve şehir hafızası kavramları malum, bunlar metafizik şeyler; elle tutulabilir şeyler değil, gözle teşhis edilebilen şeyler değil. Ama bunların varlıklarını biz hayatımız boyunca sınayarak teşhis edebiliyoruz. Tıpkı teneffüs ettiğimiz hava gibi. Şehir nedir? Bunun üzerine çok düşünce üretiliyor. Şuan çok tanım görüyorum ama bu tanımlar şehrin bir yüzünü öne çıkaran tanımlar. Bizim için bunların hepsi geçerlidir, doğrudur" diye konuştu.

Derginin içeriğinden bahseden yayın editörü Mehmet Ali Erdoğan ise,"Eskiden çıkmış, zaman içinde yayından kalkmış dergiler, gazeteler tekrar hatırlatıldı. Onlara dair dosyalar hazırlandı. Son yıl sayılarda özellikle ısrarla devam ettiğimiz bir bölüm var, kıraathane diye. Orada daha çok Sivas'a dair yayımlanmış kitaplar tanıtıldı. Şehirde yaşayanların haberdar olması için kısa bilgiler veriliyor. Mahalle dosyalarımız vardı. Devamlı değildi, arada yaptık, şehrin özellikle eski mahalleleri. İlk yaptığımız dosya Çavuşbaşı dosyasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çayırağzı, Kepçeli, Bezirci dosyası yapıldı. Bunlar bu mahallelerin tarihine ışık tutan, oradaki halihazırda yaşayan insanlardan, özellikle yaşlılardan, aldığımız bilgilerle meydana gelen değişim, gelişim anlatıldı. Arkeoloji ile ilgili bazı dosyalar yayınlandı, hala devam eden bir konumuz var." dedi.

"Fotoğrafta bir sanat, bir tarih var"

Hayat Ağacı Dergisi Fotoğraf Editörü Ahper Nuri Delican da,"Bir dergiyi elinize aldığınızda ilk önce fotoğrafına bakarız. Dergiye konulan bir fotoğraf güzelse dergiyi okutacağını düşünüyorum. 15 yıllık süreçte dergi için çeşitli fotoğraflar çektim, dergiye de farklı konularda pek çok fotoğraf geldi. Fotoğraf bir belge hem de bilgi kaynağı bizim için. Fotoğrafta da bir sanat, bir tarih var. Şuanda hala tarihi yapılarımız var ve onların çekilmesi lazım. Farklı zaman da farklı açılarla farklı şekillerle çekilip arşivlenmesi gerekiyor. Sanat Tarihi Bölümü böyle bir albüm ya da böyle bir sergi açıp farkındalık da oluşturmalıdır. Neden? Çünkü insanlar sadece görüyor ama bakmak ve görmek çok ayrı şeyler. Onu bir sanat tarihçinin görmesi ile başkasının görmesi farklı bir şeylerdir." diye aktardı.

Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser ise,"Sanat Tarihi Kulübü olarak bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Amaç aslında sanat tarihi öğrencilerine nasıl bir konu dünyası içinde olduklarını, alanın ne kadar geniş bir alanı kapsadığını göstermek. Hayat Ağacı Dergisi ekibi ile aynı saftayız. Yapmaya çalıştığımız şey kültür envanterini derlemek ve toparlamak. Bunun çok farklı adımları söz konusu, dergicilikte bunlardan birisi. Bunun en başından itibaren bir gönül işi olduğunu hissetmeniz gerekiyor. Gerçekten bir işi yaparken ruhumuzu o işe katmamız gerekiyor. Ben Hayat Ağacı Dergisi'nin Sivas için çok önemli bir marka olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Program soru cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.