Hayat Ağacı Derneği 120 adet kurban kesti

Hayat Ağacı Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla hayır sahiplerinin bağışlarıyla toplam 120 adet büyükbaş kurban kesti. Büyükbaş kurbanlıklar, 7’şerli olarak 840 hisse sahibi adına kombinada kesildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, 2018 yılında Hayat Ağacı Derneği’nde bir kurban hisse bedelinin bin 250 TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, hayır sahiplerinin bağışları ile bu yıl 120 adet büyükbaş kurban kesildiğini ifade etti.

Kurban hissesi bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından, 12 ay süresince temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay 2.5 kilo limit dışı et alabildiğini belirten Başkan Yardımcısı Özaydın, Hayat Ağacı Derneği’ne kurban hissesi bağışlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.

Diğer yandan kurban hissesi bağışlayanlardan isteyenler, kurban kesimlerini yerinde görme imkanı buldu. Hayat Ağacı Derneği’ne kurban hissesi bağışlarının yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren hayır sahipleri oldu. Kimi hayır sahipleri de, küçükbaş kurban bağışladı. Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına, bayramın ikinci gününden itibaren 5 kilo kemiksiz kurban eti verildi. Hayat Ağacı Derneği görevlileri, özellikle bayramın birinci ve ikinci günü geçe geç saatlere kadar yoğun şekilde çalıştı. Bayramın birinci günü kurban kesimlerinin tamamlanmasının ardından etler karkas şeklinde soğuk hava deposuna yerleştirildi.

İkinci günü parçalanan ve kemiklerinden sıyrılan etlerin bir kısmı pay sahiplerine verilmek üzere 5 kiloluk paketlere yerleştirildi. Yine kemiksiz olarak 2.5 kiloluk paketlere konulan kurban etleri, büyük soğuk hava depolarına yerleştirildi.

Kurban kesimleri esnasında her bir hisse sahibinin adının okunduğu ve vekaletinin verildiği anlar kamera kaydına alındı. Kurban kesimlerinin bulunduğu görüntüler, önümüzdeki günlerde derneğin internet sitesine tanımlandıktan sonra bağışçılara gönderilecek şifre ile izlenebilecek.

Hayat Ağacı Derneği’ne bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankası’ndan yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.