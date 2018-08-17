Hayat Ağacı Derneği kurban bağış süresini uzattı

18 Temmuz itibariyle başlayan müracaatların, banka havalesi ile yapılacak kısmı için bağış süresi 17 Ağustos’ta tamamlandı. Banka hesaplarının kapatılmasının ardından isteyen hayır sahipleri, dernek binasından elden yatırmak suretiyle kurban hissesi için bağış yapmaya devam edebilecek.

Hayat Ağacı Derneği’ne bağış yapmak isteyen hayır sahipleri, 19 Ağustos Pazar günü saat 17.00’ye kadar dernek binasına nakit olarak kurban hissesi yatırabilecek.

Hayat Ağacı Derneği’nde kurbanlıklar, 7’şerli hisseler şeklinde kesilecek. Kurban hissesi bağışlayanlardan isteyenler, kurban kesimlerini yerinde görebilecek. Bağışçılara bayramın ikinci günü saat 11.00’den itibaren 5 kilo kemiksiz kurban eti verilecek. Kurban kesimleri ile ilgili bilgilendirme mesaj yolu ile yapılacak. Kurban Bayramından sonra derneğin internet sitesine tanımlanacak kesim görüntüleri, bağışçılara gönderilecek şifre ile izleyebilecek. Diğer yandan isteyen hayır sahipleri, Hayat Ağacı Derneği’ne büyükbaş kurban derisi bağışlayabilecek.

Hayat Ağacı Derneği’ne bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankası’ndan yardım alan ihtiyaç sahipleri yılın 12 ayında aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.