Hayat Ağacı Derneği’ne çocuk kıyafeti bağışı

İstanbul’da yaşayan Sivaslı iş adamı Erdoğan Bozatlı, her fırsatta Hayat Ağacı Derneğine destek olmaya devam ediyor. Her yıl gönderdiği yardımlarla ihtiyaç sahiplerini sevindiren Bozatlı, bu yıl da bir kamyon yeni kıyafet gönderdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği’nin, hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduğunu belirterek, özellikle İstanbul’da yaşayan Erdoğan Bozatlı’nın, her yıl yaz ve kış dönemlerinde binlerce kıyafet gönderdiğini söyledi.

Özaydın, Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlayan bütün hayır sahiplerine teşekkür etti.

İşadamı Erdoğan Bozatlı’nın yakın arkadaşı Metin Torunoğlu, kız ve erkek 6-20 yaş gruplarına yönelik kıyafet gönderen hemşehrimizin, her zaman Hayat Ağacı Derneği’ne destek olduğunu ifade ederek, bunların değerinin, ortalama 450-500 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Torunoğlu, Hayat Ağacı Derneği’nin kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile buranın faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek yardımların örnek olması temennisinde bulundu.

Diğer yandan çocuklara yönelik bin 200 adet polo yaka kapşonlu, 480 adet fermuarlı mont, 2 bin 470 adet V yaka selanik swit, 630 adet yarım balıkçı swit, 4 bin 800 adet erkek çocuk eşofman takımı ile 644 adet kız çocuk eşofman takımı olmak üzere toplam 10 bin 224 adet yeni kıyafet, Hayat Ağacı Derneği’nden yardım alan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.