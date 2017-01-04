Hayat Ağacı Derneği’ne ’hingel’ bağışı

Sivas’ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği’ne patatesli hingel bağışladı.

Sivas’a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan patatesli hingel, 500’er gram paketler halinde Hayat Ağacı Derneği’ne teslim edildi. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde bağış yapan Sivaslı firma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bin 300 adet ambalajlı paketlerden oluşan patatesli hingel bağışladı.

Patatesli hingeller, Gıda Bankasında bulunan büyük soğuk havalarda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği’nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine limitleri dışında dağıtılacak.