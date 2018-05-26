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26 Mayıs 2018 15:25

Hayırsever iş adamından Hayat Ağacı’na bağış

İstanbul’da yaşayan Sivaslı hayırsever iş adamı Hayat Ağacı Derneği’ne 82 koli bayram çikolatası ile 440 adet anaokulu seti bağışladı.

Hayırsever iş adamından Hayat Ağacı’na bağış

26 Mayıs 2018 15:25


Anaokulu setinin her birinin içinde resim defteri, kareli defter, boyama kalemi, silgi, kalem açacağı ve 6’şar adet kurşun kalem bulunuyor. Her biri 8 adet olan 82 adet kolide ise toplam 656 adet çikolata yer alıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İstanbul’da yaşayan Sivaslı işadamı Selamet Ağaoğulları’nın her yıl olduğu gibi bu sene de yardımlarını Hayat Ağacı Derneği aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, bu sayede düşkün kimselerin Gıda Bankası’ndan yardım almaya devam ettiğini söyledi.


İş adamı Fuat Düz ise, bu tür yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.




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