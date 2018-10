Hayvan hakları savunucuları 5199 sayılı kanunun değişmesini istiyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, hayvana işkence yapanların 5199 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırıldığını belirterek bu yasanın değişmesini istediklerini söyledi.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldız, 4 Ekim'i buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi. Hayvana işkence yapanların 5199 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırıldığını ifade eden Yıldızlı, "Yıllardır söylediğimiz ne yazık ki toplum tarafından da yanlış algılanıyoruz. Bir insan eğer hayvana zarar veriyorsa o insan toplumun en zayıf halkasına zarar veriyorsa gittikçe insana yaklaşacaktır. Kediydi, köpekti, attı derken giderek insana yaklaşıyor ne yazık ki. Birisi hayvana karşı suç işlediğinde eğer Kabahatler Kanunu'na göre yargılanmazsa, Ceza Kanunu'na göre hakimlerin önüne çıkarsa hapis cezası alabilir. En az bunun kadar güzel olan şey bu insanın suçu sabıka kaydına işlenir. Bir insan bir köpeğe cinsel saldırı da bulunuyor. Kabahatler Kanunu'na göre yargılandığında bu insanın hiçbir şekilde sicilinde, sabıkasında bu veri olmuyor. Sonra siz bu insanı işe alıyorsunuz. Bu insan aileniz ve çocuğunuzun yanında oluyor. Kim ister böyle birinin yanında olmasını yani 5199 sayılı kanun değişsin derken aslında insanı korumak için çok büyük bir adım atmak istiyoruz. Hayvanı korumak, doğayı korumak en zayıf halkaya giden yol bunlardan geçiyor" dedi.

"Her mahallenin bir köpeği olsun"

Sivas sınırları içerisinde hayvanlar için bir proje hazırladıkları köpeklerin yerlerinin barınaklar değil doğa olduğunu belirten Yıldızlı",Barınaklar ne olursa olsun ölüm kamplarıdır. Hayvanların üst üste yaşamaya bırakıldığı alanlardır burası bu bağlamda hep şunu söylüyoruz. Hayvanların yeri barınak değil, doğadır. Biz bir proje hazırladık. 'Ben mahallenizin köpeğiyim, kedisiyim, kuşuyum, kirpisiyim' diyor HAYTAP şimdi bu hayvanların gerçekten yerleri mahallemiz, bizlerin arası ama ne yazık ki insanlar bir hayvan gördüklerine her an hayvanlarla beraber olduklarını hayvanlarla birlikte yaşamın döndüğünü unutuyorlar. Çocuğunu ısırarak diye belediyeyi arıyor. Bir şey olmayacak. Bu tamamen farkında olmamamızdan kaynaklanıyor. Bu konuyla ilgili uzun uzun çalışmalar yapacağız. İnsanlara anlatacağız hayvanların ne size ne de çocuğunuza zarar vermeyeceğini anlatacağız. Projenin hazırlık aşamasına girelim muhtarlarla bağlantı kuralım her mahallenin bir köpeği olsa hayvan barınağından her mahalle bir köpek sahiplense ne kadar güzel olur. Bakımları o mahalleye ait olsa onlara ev yapsak, mahalleli tarafından beslense fakat bu proje için insanlarımızı biraz hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.