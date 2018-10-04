"Hayvan Koruma Günü" sosyal deneyi başına dert açıyordu

Sivas'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir sosyal deney yapmaya karar veren gencin neredeyse başı derde giriyordu.

Sivas'ta Ali Seyyah isimli Akdeniz Üniversitesi öğrencisi genç, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvana şiddete dikkat çekmek için ilginç bir sosyal deney planladı. Halkın, hayvana şiddete yönelik tepkilerini ölçmek isteyen Seyyah, bir kapalı kutunun içerisine bluetooth sistemi ile çalışan elektronik müzik çalar yerleştirdi. Cihazdan çıkan keki miyavlamalarını duyanlar kutunun içerisinde bir kedi olduğunu düşündü. Seyyah, kedinin susması için kutuyu tekmeleyerek, çevresindekilerin tepkilerini çekmeye çalıştı. Bu anları uzaktan kamera ile kayıt altına alan genç, bir çok kişinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Bir esnaf kediye kötü davranmaması için Seyyah'ın üzerine yürüdü. Bir genç ise Seyyah'ı darp etmeye kalktı. Seyyah, kutuyu açıp içindekinin müzik çalar olduğunu gösterip dayak yemekten son arda kurtuldu.

“Adnan Oktar'ın kedisi mi?”

Seyyah'ın kutu içerisindeki kediyi tekmelemesine engel olmak isteyen başka bir genç ise Seyyah'ın üzerine yürüyerek, “İçindeki Adnan Oktar'ın kediciği mi ki ona vuruyorsun” şeklinde tepki gösterdi. Seyyah, yaptığı sosyal deney ile amacına ulaştığını ifade edip, Sivaslıların hayvana yönelik şiddete karşı duyarlılığının kendisini memnun ettiğini belirtti.