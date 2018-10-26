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Hayvan öldüren parazit köylüleri şaşırttı

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünde ilk kez görülen ’Böcek Paraziti’ köylüleri şaşkınlığa uğrattı.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünde ilk kez görülen 'Böcek Paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı.


Hafik ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan olan Alanyurt köyünde köy muhtarı Fuat Yıldız uzunluğu yaklaşık 30 santimetre olan ve yılanı andıran bir canlı gördü. Yolda yürürken bir mermer üzerinde görülen canlının böcek paraziti olduğu anlaşıldı. Paraziti ilk kez görenler gözlerine inanamadı. Canlıyı fark eden muhtar o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Birçok kişi videoyu izlerken, canlının ne olduğuna anlam veremediler. Hayvanların içine giren böcek parazitinin hayvanı öldürdükten sonra dışarı çıktığı öğrenildi. Paraziti bir kavanoza koyarak evine götüren muhtar Yıldız- canlıyı gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Kapı önünde gezerken bir canlı türüne rastladım.Bunu bir kavanoz içine aldım" dedi.

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