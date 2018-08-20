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20 Ağustos 2018 17:33

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü

Sivas’ta iki kişi arasında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü

20 Ağustos 2018 17:33

Olay sonrasında ölenin yakınları, şüphelinin evinin yanındaki samanlığı ateşe vererek araçlarını taşladı.


Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Osman Koyurga (37) ve İbrahim A. (18), merkeze bağlı Kızılöz ve Kızılova köyleri arasında arazide karşılaştı. İkili arasında arazide hayvan otlatma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A’nın yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği Koyurga olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyan Koyurga’nın yakınları olay yerine gelerek İbrahim A’yı darp etti. Daha sonra jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koyurga’nın cenazesi ise otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


Samanlığı ateşe verip araçları taşladılar


Olay sonrasında Koyurga’nın yakınları tarafından İbrahim A.’nın evinin yanındaki samanlık ateşe verildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ve jandarma ekiplerine tepki gösteren köylüler araçlara taş attı. Şüphelinin evi ve araçları atılan taşlar sonucu zarar gördü. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların götürülüşü sırasında ölenin yakınları araçlara tepki gösterdi. Jandarma ekipleri aralarında 5 kilometre mesafe bulunan iki köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Koyurga, köy meydanınında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin iki köydeki güvenlik önlemi sürüyor.




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