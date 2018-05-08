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08 Mayıs 2018 12:52

HEM’den yıl sonu sergisi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yaygın Eğitim Kursları’ yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

HEM’den yıl sonu sergisi

08 Mayıs 2018 12:52


Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş ve kursiyerler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından yıl sonu sergisi kurdelesi kesildi. Bir yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu; ahşap yakma tekniği, boncuk çiçek, dekoratif ahşap süsleme, ev aksesuarları, örtü dikimi, ebru, evde tül işi, ev tekstili ürünleri hazırlama, iğne oyası, nevresim takımları dikimi, şiş örgü çanta, örme ve tığ oyası örücülüğü gibi bir çok el emeği sergilendi. Sergi açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Açılışta Konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurumlar olarak bu çalışmaları birlikte yürütüklerini söyleyerek,"Eğitimcilerimizin önemli bir kısmı Halk eğitim merkezinden geliyor. Belediyemizin 8 merkezinin her birinde farklı kurslar farklı fonksiyonlar içerecek bir şekilde çok güzel programlar yapılıyor. Bunlardan 1 tanesini de Cuma günü hizmete açacağız. Şeyh Şamil iş geliştirme merkezi burası adeta bir atölye. Vatandaşlarımız burada farklı meslekleri öğrenecekler o kursu tamamladıktan sonra özel sektörde isteyenlere direk iş veriyoruz. Bu açıdan kadınlarımız için bir fırsat diyebiliriz" Şeklinde konuştu.




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