Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 17:42

Her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlıyorlar

Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği’nin Ramazan ayı dolayısıyla Buruciye Medresesi yanında kurduğu iftar çadırında her gün 2 bin 500 kişi orucunu açıyor.

Her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlıyorlar

04 Haziran 2018 17:42


İftar yemekleri, her gün, gıda mühendisi ve Hayat Ağacı Derneği gözlemcisinin nezaretinde ihale teknik şartnamesinde belirlenen kurallara göre çıkarılıyor. Günlük yemek listesinde yer alacak her bir iftar menüsü, titiz, yoğun ve uzun uğraşıların ardından masalara getiriliyor.


İftar çadırında servis edilecek 4 çeşitten oluşan 2 bin 500 kişilik yemek, ortalama 5 saatte tamamlanıyor. Her biri bir emek ve gayret gerektiren malzemelerin tartılması ve kazanlarda pişirilmesinin ardından kapalı yemek küvetlerine konulan günün menüsü, servis araçları ile iftar çadırına taşınıyor.


İftar Çadırında, ’benmari’ adı verilen tekerlekli arabalara yerleştirilen iftar menüsü, akşam ezanından önce masalarına oturmuş olan misafirlere servis ediliyor. Hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahibinden öğrencisine, yolda kalmıştan hasta yakınına kadar isteyen herkes burada orucunu açıp emeği ve katkısı olan herkese duacı oluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç