Her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlıyorlar

İftar yemekleri, her gün, gıda mühendisi ve Hayat Ağacı Derneği gözlemcisinin nezaretinde ihale teknik şartnamesinde belirlenen kurallara göre çıkarılıyor. Günlük yemek listesinde yer alacak her bir iftar menüsü, titiz, yoğun ve uzun uğraşıların ardından masalara getiriliyor.

İftar çadırında servis edilecek 4 çeşitten oluşan 2 bin 500 kişilik yemek, ortalama 5 saatte tamamlanıyor. Her biri bir emek ve gayret gerektiren malzemelerin tartılması ve kazanlarda pişirilmesinin ardından kapalı yemek küvetlerine konulan günün menüsü, servis araçları ile iftar çadırına taşınıyor.

İftar Çadırında, ’benmari’ adı verilen tekerlekli arabalara yerleştirilen iftar menüsü, akşam ezanından önce masalarına oturmuş olan misafirlere servis ediliyor. Hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahibinden öğrencisine, yolda kalmıştan hasta yakınına kadar isteyen herkes burada orucunu açıp emeği ve katkısı olan herkese duacı oluyor.