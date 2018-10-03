'Her gün on bin adım' sloganıyla yürüdüler

Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla 'Her gün on bin adım' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde başladı. Burada toplanan vatandaşlar 'Her gün bin adım' sloganıyla ellerinde dövizlerle İnönü Bulvarı üzerinde yürüdü. Halk Sağlığı Başkanı Uzman Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Kemal Filiz,"Her yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından 3 Ekim'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği düzenliyoruz. Çağımızda maalesef hareketsizlik ve obezite çok yaygınlaştı. Bizde buna dikkat çekmek için bugün arkadaşlarımızla böyle bir organizasyon düzenledik. Obezite maalesef kalp damar hastalıkları, eklem hastalıkları ve diğer hastalıkları beraberinde getiriyor. Çağımızda insanlar hep evlerinde oturarak yada iş yerlerinde hareketsiz yaşadıkları için beraberinde kilo alıyorlar. Buna dikkat çekmek için bunu önlemek için her yıl yaptığımız organizasyonu bu yılda yapıyoruz" dedi.

Yürüyüşün ardından katılımcılara elma ikram edildi.