İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Her gün on bin adım' sloganıyla yürüdüler

Sivas’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Ekim ’Dünya Yürüyüş Günü’ dolayısıyla ’Her gün on bin adım’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla 'Her gün on bin adım' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde başladı. Burada toplanan vatandaşlar 'Her gün bin adım' sloganıyla ellerinde dövizlerle İnönü Bulvarı üzerinde yürüdü. Halk Sağlığı Başkanı Uzman Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Kemal Filiz,"Her yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından 3 Ekim'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği düzenliyoruz. Çağımızda maalesef hareketsizlik ve obezite çok yaygınlaştı. Bizde buna dikkat çekmek için bugün arkadaşlarımızla böyle bir organizasyon düzenledik. Obezite maalesef kalp damar hastalıkları, eklem hastalıkları ve diğer hastalıkları beraberinde getiriyor. Çağımızda insanlar hep evlerinde oturarak yada iş yerlerinde hareketsiz yaşadıkları için beraberinde kilo alıyorlar. Buna dikkat çekmek için bunu önlemek için her yıl yaptığımız organizasyonu bu yılda yapıyoruz" dedi.


Yürüyüşün ardından katılımcılara elma ikram edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.