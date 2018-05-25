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25 Mayıs 2018 15:31

Her iftar 2 bin misafirleri var

Sivas Belediyesi her akşam 2 bin kişiye iftar yemeği veriyor.

Her iftar 2 bin misafirleri var

25 Mayıs 2018 15:31


Sivas Belediyesi’ne bağlı Hayat Ağacı Derneği tarafından yer yıl kent merkezinde kurulan iftar çadırında, bu yıl ki Ramazan ayın da her akşam 2 bin misafire iftar yemeği veriliyor. Hayırseverlerin derneğe yaptığı bağışlarla verilen iftar yemekleri; evinde iftara yetişemeyenlerin, yolcuların, öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. İftar çadırında bir oruçluya iftar yaptırma sevabına erişmenin bedeli ile sadece 10 TL. Hayat Ağacı Derneği’ne yapılan 10 TL’lik bağışlar ile bir kişi iftar çadırında 4 çeşit yemek yiyebiliyor.




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