HES kanalı karton gibi parçalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması, HES kanalının karton gibi parçalanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Orta Mahallesi Eminler Sokakta geçtiğimiz gece toprak kayması yaşandı. Geniş bir alanda etkili olan toprak kayması, mahalleden geçen HES kanalının karton gibi parçalanmasına neden oldu. Kanalın 150 metrelik kısmı kullanılmaz hale geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda derin yarıklar oluştu. Toprak kayması ilk etapta yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemedi.