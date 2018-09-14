Hitit başkentini Ankara'ya taşıdılar

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, Ankara'da 4'üncüsü düzenlenen Sivas Günleri'ne katılarak ilçenin tarihini ve yöresel lezzetlerini tanıttı.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından bu yıl 4'üncü düzenlenen etkinliğe Sarissa'nın başkenti Sivas'ın Altınyayla Belediyesi'de katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Altınyayla Belediyesi'de stant açtı. Açılan stantta Belediye Başkanı Necmettin Mermer ilçenin tanıtımını yaparak misafirlerini ağırladı. İlçenin tarihi ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı standa Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer Sivas Günleri'ne katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek,"Sivas'ımızın en güzel ilçelerinden biri olan Altınyayla'mızı tanıtma fırsatı bulduk. Burada ilçemizin tarihini ve lezzetlerini vatandaşlarımıza anlattık. Onlarda bizlere yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. İlçemiz yapılan hizmetlerle her gün gelişiyor" dedi.