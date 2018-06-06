Hobi olarak başladı, çiftlik kurmak istiyor

Doğal olarak yetiştirdiği hindileriyle yakından ilgilenen Özsoy, çiftlik kurmak istiyor.

Suşehri ilçesinde Kemalpaşa Mahallesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Özsoy hindi almaya karar verdi. İnternetten yaptığı araştırmalar sonucu hindi yetiştirmeye başlayan Özsoy, kısa süre içerisinde hindilerinin sayısını 700’e çıkardı. Hindileri doğal yollarla besleyen ve yakından ilgilenen Özsoy çiftlik kurmak istiyor.

Hindi yetiştirmeye hobi olarak başladığını ifade eden Özsoy, "Bu işe hobi olarak merak salıp ve yapmaya karar verdim. Çevre il, ilçe, köylerden ve tanıdığım arkadaşlar vasıtasıyla yumurta toplayıp amatör kuluçka makinasından çıkardım. Arazide doğal olarak yayılıp besleniyorlar. Bu işin profesyonel olarak yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu işi yapacak genç girişimci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yetiştirdiğim bu hindilerin cinsi Amerikan bronz olarak geçiyor. Yaylım da 15 ile 18 kilo arasında doğal et verebiliyorlar. Herhangi bir ilaç ve hormon yok, sadece doğal yollardan besleniyorlar. Ayrıca kene ve çekirge gibi zararlı böcekleri yiyerek ortadan kaldırmış oluyorlar" dedi.

Hindi üretimini geliştirip çiftlik kurmak istediğini anlatan Özsoy, "Şu anda işler iyi gidiyor. Bu işi öğrenmiş durumdayım. Devletten de destek alırsam, üretim amaçlı kuluçka makinası ve üretim tesis imal edip işleri daha iyi duruma getirmek amacındayım. Ben 700 kuluçka yumurtadan 600 tanesini ergen hale getirdim. Tamamen kendi uğraşlarımla bunu başarabildim. Şu anda 3 aylık oldular. Doğal olarak büyütüldüğünde 6-7 aylık olduklarında kesime giderler. Besi yapıldığında bu daha da erken olabilir." diye konuştu.