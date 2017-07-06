HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcığlu: "CHP’yi samimi bulmuyoruz"

Bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas’a gelen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Turan Koç ve muhtarlar ile bir araya gelen Yapıcoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2 Temmuz Madımak olaylarında ve daha sonra Başbağlar’da birçok masum insanın canının yandığını belirterek, "Başbağlar katliamının yıl dönümü münasebetiyle Başbağlar köyünü ve orada şehit edilen kardeşlerimizin şehitliğini ziyaret ettik. 1993 yılının 2 Temmuz’unda Madımak Oteli’nde istenmeyen acı olaylar yaşandı, çok ciddi provokasyonlar yapıldı. Bu senaryonun tamamlanması için o olayların bir yerlere yıkılması gerekiyordu. O gün belki Sivas’ta bile olmayan pek çok masum bu davadan dolayı suçlandı. Adil olmayan bir şekilde yargılandı ve bir kısım deliller karartılmak suretiyle dosya bir şekilde kapatıldı" dedi.

"Adalet Yürüyüşü" başlatan CHP’yi samimi bulmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Adalet herkese lazım ama bizim memleket olarak en büyük sıkıntılarımızdan birisi de şudur ki, adaletsizlik kendimize yapılınca sesimiz çıkıyor. Şimdi yapılan şey adaletsizlik midir? O tartışılır, o ayrı mevzu, fakat şunu söyleyebilirim ki yüz yıldır bu memlekette mahkemeler birçok siyasi içerikli kararlar verdiler ve adaletsiz birçok kararın altına imzalarını attılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet adaletsizlik çok bu memlekette ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir milletvekilinin MİT tırları davasından tutuklanmasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun yola revan olması ayrı bir hesap içindir" diye konuştu.