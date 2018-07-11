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11 Temmuz 2018 17:32

Hurda yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Sivas’ta hurda yüklü tır gabari sınırını aşınca alt geçitte sıkıştı.

Hurda yüklü tır alt geçitte sıkıştı

11 Temmuz 2018 17:32


Sivas’ta meydana gelen olayda Ata Sanayi Sitesi’nden hurda yükleyen Y.Ç. yönetimindeki 58 HA 245 plakalı tır, gabari sınırı olan 4.20 metrenin üzerinde yük yükleyince hareket noktasından 200 metre sonra Halfelik alt geçidinde sıkıştı. Tır sıkışıp hareket edemeyince alt geçit girişinde trafik sıkışıklığı yaşandı. Trafik ekipleri yolda kalan araçları ters istikamete çekip sıkışıklığı önledi. İlerleyemeyen bir yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın neticesinde lastik havaları indirilerek geri geri sıkıştığı yerden kurtuldu. Tır yükünü düzenlemek için Ata Sanayi Sitesi’ne geri döndü.




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