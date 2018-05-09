İfşa etti ardından istifa etti

Sivas’ta STSO’nun 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiği seçimler itirazlar üzerine iptal edilmişti. Seçimlerin bugün yenilenmesi beklenirken mevcut başkan Osman Yıldırım ilginç bir basın toplantısı ile istifasını açıkladı. Yıldırım, kendi listesinde yer alıp sonra karşı listeye geçen ve kendine muhalif olan kişilerin resimlerini duvara asıp, tek tek çeşitli suçlamalar ile ifşa ettikten sonra istifasını açıkladı. Resimlerle ifşa ettiği kişileri FETÖ’cü olmakla suçlayan Yıldırım yaptığı açıklamada, “Hepinizin de bildiği üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelik seçimlerimizi bugün yapacaktık. Dün ve bu gece yaşanan çirkinlikler, tüccarımıza yakışmayan, ahlaksızlıklar, tehditler, şantajlar yapılmıştır. Bu kişilerle aynı çatı altında bulunmak bile artık bizlere zul olmaktadır. 38 kişi resimlerde görülmektedir. Burada bizlerle olmayan ve giden arkadaşları sayıyorum.” dedi.

Yıldırım daha sonra işaret ettiği her kişi ile ilgili bir takim iddialar ortaya atıp kişileri ifşa etti. Seçimlere FETÖ’nün müdahale ettiğini belirten Yıldırım, “Bu nedenle Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ederek, Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan organ seçimlerinin incelenmesi ve bu organizasyonları yapanları FETÖ terör örgütü talimatıyla yaptıklarını kamuoyuna bildiriyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu Truva atları ile aynı çatı altında bulunmaktan utanmamız nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm görevlerimizden yedeklerimize birlikte istifa ediyoruz.” Şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından Yıldırım ve ekibi oy kullanmadan STSO binasından ayrıldılar.