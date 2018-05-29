İftar çadırı için bağış toplanıyor

İhtiyaç sahipleri, öğrenciler, evine yetişemeyenler ve isteyen herkes hayır sahiplerinin bağışları ile Ramazan süresince iftar edebilecek.

İftar çadırındaki yemeklerin hazırlanmasına herkesin bütçesine göre katkı sağlaması amacıyla her yıl olduğu gibi yine bu yıl da şehrin noktalarına ’Hayat Ağacı Derneği Bağış Kabul Merkezleri’ kuruldu. Kent Meydanı, Kongre Müzesi karşısı, PTT karşısı ve Taşhan yanında bulunan bağış kabul merkezleri, makbuz karşılığında iftar çadırı ve Gıda Bankası için hayır sahiplerinden bağış topluyor.

Hayır sahiplerinden isteyenler, 10 TL bağışlayıp bir oruçluya iftar yemeği ikram edebiliyor. Ayrıca burada zekat ve sadaka gibi bağışlar da kabul ediliyor. Hayır sahiplerinin bağışları ile iftar çadırında her gün, ihtiyaç sahibinden öğrencisine, yolda kalmıştan hasta yakınına, iftar çadırının konuğu oluyor.

Hayat Ağacı Derneği’ne katkı sağlayan hayır sahipleri, şehir merkezinde bulunan bağış kabul merkezleri aracılığı ile iftar çadırında bir yardımlaşma, dayanışma ve bereket ortamı oluştuğunu belirterek, sosyal yardım faaliyetlerinde emeği olan herkese teşekkür ettiler.