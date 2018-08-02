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02 Ağustos 2018 15:06

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak ölüm yıl dönümünde anıldı

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri ölümünün 49.

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak ölüm yıl dönümünde anıldı

02 Ağustos 2018 15:06

yılında Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlit programıyla anıldı.


Avlusunda metfun bulunduğu Ulu Cami’de Mevlit ve Kur’an-ı Kerim okunarak aziz hatırası yad edilen İhramcızade için kendi adını taşıyan kültür merkezinde de helva dağıtıldı. Öğle namazı öncesindeki Mevlit programında konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, " İhramcızade hazretlerinin ölümünün 49’uncu yılında Sivas Belediyesi olarak anma programı düzenledik. Ölmemek için doğmamak lazım. Bu tür programlar hayatta olduğumuz sürece kendimizi yaşantımızı gözden geçirmek adına önemli. Sağlıklıyken bazı şeylerin farkında olamıyoruz ama bu dünya imtihan dünyası. Kimimiz zenginliğimizle, kimimiz fakirliğimizle, kimimiz sağlığımızla, kimimiz engelimizle bu dünyada imtihanı geçmeye çalışıyoruz. İsmail Hakkı Toprak Hazretleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, manevi büyüklerimiz ve bütün geçmişimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak dua edildi. Mevlidin ardından İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Kültür Merkezi’nde vatandaşlara helva ve su dağıtıldı.




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