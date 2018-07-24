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24 Temmuz 2018 10:04

İki inatçı keçi bu sefer dağda karşılaştı

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde iki inatçı keçinin sürüden ayrılarak kavga etmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İki inatçı keçi bu sefer dağda karşılaştı

24 Temmuz 2018 10:04


İki uçurumu birbirine bağlayan daracık köprüde karşılaşan ve birbirlerine yol vermeyen, masallara konu alan iki inatçı keçi bu sefer de dağda karşılaştı. Sivas merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde iki inatçı keçinin dağdaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüden ayrılıp dağda kavgaya tutuşan iki keçi uzun süre birbiriyle mücadele etti. Yaşanan kavgadan galip çıkmazken, iki keçi daha sonra sürünün yanına döndü. Keçilerin dağdaki mücadelesi sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.




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