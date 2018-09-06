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06 Eylül 2018 17:28

İki meclis üyesi kazada yaralandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 İl Genel Meclisi üyesi yaralandı.

İki meclis üyesi kazada yaralandı

06 Eylül 2018 17:28


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyü geçişinde meydana geldi. Kazada, AK Parti Suşehri İl Genel Meclisi üyeleri Ali Yaman ve İdris Yazıcı’nın içerisinde bulunduğu 58 SD 059 plakalı araç sağanak yağmurun etkisi ile kayıp yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan il genel meclisi üyelerine ilk müdahale Zara Devlet Hastanesi’nde yapıldı, ardından Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildiler. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaman ve Yazıcı’nın Sivas’ta katıldıkları İl Genel Meclisi toplantısından çıkarak Suşehri ilçesine gittikleri öğrenildi.




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