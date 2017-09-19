İkinci kez evlat acısı yaşadılar

Sivas’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Kayabaş’a eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden aldığı 1 lira ile dondurma almak için yolun karşısındaki bakkala geçmek isterken Mehmet Y. idaresindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Tunahan’ın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından merkeze bağlı İnceağa köyüne getirildi. Köy camisine konulan cenaze daha sonra vatandaşlar tarafından köy meydanındaki traktör römorkuna konuldu. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tunahan’ın babası Mehmet ve dedesi Ahmet Kayabaş cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından dede Kayabaş torununun tabutuna sarıldı. Yakınları tarafından sakinleştirilen Ahmet Kayabaş,"Yavrum sen gittin adın kaldın" diyerek gözyaşı döktü.

"Şehit mi oldun yavrum"

Tuhanan’ın tabutunun defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldüğü sırada tabutu gören annesi Hülya Kayabaş "Şehit mi oldun yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi yakınları sakinleştirdi. Hülya ve Mehmet Kayabaş çiftinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı çiftin ilk çocuklarını 2 yaşındayken kan kanserinden kaybettiği öğrenildi. Tunahan’ın cenazesi köy mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ailenin yakınları ve köy halkı katıldı.