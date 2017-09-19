Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:55

İkinci kez evlat acısı yaşadılar

Sivas’ın dün okulların açıldığı ilk günde okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş’ın cenazesi merkeze bağlı İnceağa köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İkinci kez evlat acısı yaşadılar

19 Eylül 2017 13:55


Sivas’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Kayabaş’a eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden aldığı 1 lira ile dondurma almak için yolun karşısındaki bakkala geçmek isterken Mehmet Y. idaresindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Tunahan’ın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından merkeze bağlı İnceağa köyüne getirildi. Köy camisine konulan cenaze daha sonra vatandaşlar tarafından köy meydanındaki traktör römorkuna konuldu. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tunahan’ın babası Mehmet ve dedesi Ahmet Kayabaş cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazının ardından dede Kayabaş torununun tabutuna sarıldı. Yakınları tarafından sakinleştirilen Ahmet Kayabaş,"Yavrum sen gittin adın kaldın" diyerek gözyaşı döktü.


"Şehit mi oldun yavrum"


Tuhanan’ın tabutunun defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldüğü sırada tabutu gören annesi Hülya Kayabaş "Şehit mi oldun yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi yakınları sakinleştirdi. Hülya ve Mehmet Kayabaş çiftinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı çiftin ilk çocuklarını 2 yaşındayken kan kanserinden kaybettiği öğrenildi. Tunahan’ın cenazesi köy mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Cenazeye Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ailenin yakınları ve köy halkı katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç