İl Müftüsü Akkuş'tan din görevlilerine internet uyarısı

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş din görevlilerine uyarılarda bulunarak, "İnternet dünyasının karanlık yüzü, sosyal medya ve bazı akımlar gençleri kendilerine mahkum etmeden önce biz onların kalplerine ve manevi dünyalarına el uzatmalıyız" dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş il ve ilçe müftülüklerinde görev yapan koordinatör, danışman ve temsilcilerle bir araya geldi. Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantıda konuşan İl Müftüsü Akkuş toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmak gerektiğini söyledi.

Gençlik çalışmaları başta olmak üzere manevi danışman ve manevi rehberlik ile ilgili gerekli alt yapı ve mevzuatın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tamamen tamamlandığını hatırlatan Müftü Akkuş,"Yüce Allah bizlere toplumu din konusunda aydınlatmak gibi ulvi ve sorumluluğu büyük bir görev vermiştir. Bu sorumlulukla çalışıp gayret edersek Allah bizlere kapılarını açacaktır. Bu dünyadan giderken kimsenin peşinden paraları, altınları gitmedi, gitmeyecek. Bizimle beraber gelecek olan yaptığımız iyilik ve insanlara sağladığımız faydalardır. Bu vatan için kanını, canını veren ecdadımızın ve şehitlerimizin üzerimizde hakkı var, bize verilen sorumluluğu yerine getirmezsek onların vebali bizim üstümüzde kalır" dedi.

İnternet ve sosyal medya uyarısı

Din görevlilerine internet ve sosyal medya uyarısı yapan Müftü Akkuş,"Her bir din görevlimiz mahallesinin ve köyünün imamı olmalı ve muhatap kitlemiz gençler olduğundan etraflarında en iyi rol model olarak bizleri görmeliler. Bu nedenle çok çalışıp, çok okuyup Rabbimizin bize öğrettiklerini bizlerde gençlere aktarmalıyız. Şuanda bizlere verilen imkan ve sorumluluğun kıymetini çok iyi değerlendirmeliyiz. Eğer bizler gayretimizi ortaya koymazsak Allah bu nimeti elimizden alır. Gece gündüz demeden çalışmalıyız. Bugün internet dünyasının karanlık yüzü, sosyal medya ve bazı akımlar gençleri kendilerine mahkum etmeden önce biz onların kalplerine ve manevi dünyalarına el uzatmalıyız" diye konuştu.

Daha sonra yapılan çalışmalar hakkında koordinatörlerden bilgi alan Müftü Akkuş, her mahalle ve okulda temsilcilikler oluşturulacağını ifade ederek Diyanet İşleri Başkanlığının Gençliğe Değer Projesi hakkında da yapılması gerekenleri dile getirdi.