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01 Eylül 2018 13:10

İlk kez elektriğe kavuştular

Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatıboğaziçi Mahallesi Kartalpınarı Yaylasına ilk kez elektrik enerjisi verildi.

İlk kez elektriğe kavuştular

01 Eylül 2018 13:10


Kartalpınarı Yaylası sakinlerinin uzun yıllar yaylalarına elektrik enerjisi almak için verdiği uğraşı sonuç verdi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından yaylaya iletim hatları çekilerek ilk kez elektrik enerjisi verildi. Yayla sakinlerinden Zeynel Takçı, duyduğu memnuniyeti dile getirip ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti. Takçı, “Elektrik olmadığı için yoğurdumuzu ayranımızı muhafaza edemiyorduk. Ayranımız bozuluyordu. Artık misafirlerimize soğuk ve taze ayran ikram edebileceğiz.” Dedi.




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