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15 Mayıs 2018 22:59

İlk teravih namazında camiler doldu taştı

SİVAS (İHA) – Sivas’ta Ramazan ayının ilk teravih namazında camiler doldu taştı.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı

15 Mayıs 2018 22:59


Sivas’ta Ramazan ayının ilk teravih namazı için Sivaslılar camilere akın etti. Camiler adeta dolup taştı. 11 ayın sultanının ilk teravih namazı için 7’den 77’ye herkes saflarla yerini aldı. Babalarıyla camilere giden minikler mescitlere renk kattı. Selçuklular tarafından 1197 yılında inşa edilen Ulu Cami’de ise ayrı bir manevi hava vardı. 821 yıllık tarihi camide eller Mevla’ya mazlumlar için açıldı. Teravih namazı için Ulu Cami’ye gelen vatandaşlar Ramazan’a kavuştukları için şükrederken, mazlumlara zulmeden zalimler için ise ah edip, “Bizi bu aya kavuşturan rabbimize şükürler olsun. Cümle ehli İslam’ın Ramazan günü mübarek olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin. Yeryüzündeki Müslümanlara eziyet eden zalimleri bu ay hürmetine kahrı perişan etsin” dedi.




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