İmranlı'da öğretmenlere robotik ve kodlama eğitimi verildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde öğretmenlere robotik ve kodlama teknik destek eğitimi verildi.

5 gün ve 40 saat süren eğitim sonrasında sertifika töreni düzenlendi. İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende öğretmenler sertifikalarını aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan eğitimin öğretmenler ve öğrenciler için çok faydalı olduğunu, öğretmenlerin istekli ve bu konuya çok ilgili olmalarından dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Kaymakam Mehmet Sayın ise böyle bir eğitimin İmranlı'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.