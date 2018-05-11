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11 Mayıs 2018 10:15

İnşaat şirketi gibi fuhuş şebekesi

Sivas’ta; inşaat, kalıp ustası, fayansçı gibi şifrelerde fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnşaat şirketi gibi fuhuş şebekesi

11 Mayıs 2018 10:15


Sivas’ta ihbar üzerine İ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptıkları, fuhuşa aracılık ettikleri ve fuhuş için yer temin ettikleri gerekçesiyle bir çete takibe alındı. Takip neticesinde 5’i yabancı 9 kadının fuhuş yaptıkları tespit edildi. Fuhuşa aracılık yaptıkları tespit edilen 1’i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kadınlar işçi, erkek müşteriler usta


Konuyla ilgili olarak 50 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemede fuhuş şebekesinin kendi aralarında iletişim kurarken; inşaat, kalıp ustası, fayansçı gibi şifreler kullandıkları tespit edildi. Fuhuş yapılan yerler için inşaat şifresi kullanılırken, fuhuş yapan kadınlar için inşaat işçisi, müşteriler için ise kalıp ustası, fayansçı gibi şifrelerin kullanıldığı anlaşıldı.


Operasyon kapsamında 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 kişi ise tamamlanan ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.




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