İnternet fenomeninden ağzındaki sakızı istediler

Bir hayranı, Sakaoğlu’dan ağzındaki sakızı istedi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında on birlerce takipçisi bulunan internet fenomeni Murat Sakaoğlu, 6. Sivas Kitap Günleri’nde hayranları ile bir araya geldi. Özellikle gençlerin hayranlık duyduğu Sakaoğlu, kendisini taşıyan araçtan inmesi ile hayranlarının akınına uğradı. Özellikle bayan hayranları internet fenomenine dokunabilmek için birbiri ile yarışırken, bir hayranının kendisinden ağzında çiğnediği sakızı istediği iddia edildi. Olaya şahit olan bir vatandaş, duyduğuna inanamadığını belirterek, “Merak içerisindeyim. Yazar mı çizer mi neymiş. Aşırı bir tepki veriyorlar. Ağzındaki sakıza kadar istiyorlar. Benim ağzımdaki sakızı eşim bile çiğnemez. İnsanlık nereye gidiyor bilemiyorum” dedi.