İran plakalı yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Sivas'ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerin içerisinde 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Sivas-Erzincan karayolu yol kenarı denetim istasyonunda yapılan uygulamada İran plakalı bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valizlerin sahibi İran uyruklu B.C. hakkında işlem yapıldı.