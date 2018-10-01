İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran plakalı yolcu otobüsünden kaçak sigara çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerin içerisinde 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlerin içerisinde 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Sivas-Erzincan karayolu yol kenarı denetim istasyonunda yapılan uygulamada İran plakalı bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valizlerin sahibi İran uyruklu B.C. hakkında işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.