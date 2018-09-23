Irmağa balık tutmak için giren öğretmen boğuldu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için Yıldız Irmağı'na giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gökkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin (47), ailesiyle birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı'na geldi. Balık tutmak için üzerine tulum giyen Şahin balık tutmak için ırmağa girdi. Suda bir süre ilerleyen Şahin, daha sonra batmaya başladı. Suda kaybolan Şahin'i yakınları baygın bir şekilde ırmaktan çıkardı ve durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.