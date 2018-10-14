İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerinde gelen sesleri takip etti, gördüğüne inanamadı

Sivas’ta marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinde gelen vızıldama seslerini takip edince, iş yerinin tavanındaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı.

Sivas'ta marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinde gelen vızıldama seslerini takip edince, iş yerinin tavanındaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı.


Sivas'ta Gültepe Mahallesinde bulunan Mahrukatçılar sitesinde marangozluk yapan Fatih Kapkın, iş yerinden gelen vızıltının kaynağını bulmak için sesi takip etti. Kapkın sesi takip ederek tavandaki yaban arısı yuvası ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşamasına rağmen arılara dokunmayan Kapkın, “Biz sabah geldiğimizde işe başladığımızda bir ara arı sesi duyduk. Sağa sola baktım bir şey göremeyince sesi takip ettim. Tavana baktım ve arıların oğul attığını gördüm. Belki bir haftadır burada oğul attılar ama bizim dikkatimizi çekmemişti. Bugün sabah dükkanımızı açtığımızda gözümüze çarptı. Onun orada olduğunu görünce şaşırdım. Şu ana kadar bir müdahale etmedim bir müdahale de etmeyeceğiz" dedi.



Arıdan korkanlar dükkana girmiyor


Dükkanda arı yuvası olduğunu gören bazı müşterilerin içeri girmeye çekindiklerini söyleyen Kapkın, "İş yerine gelen müşteriler şaşkınlık yaşıyorlar. Dükkana giren müşteriler içeri girdiğinde arı oğlunu görünce tekrar dışarı çıkıyorlar. Şu anda bize herhangi bir zararları yok. Arıya dokunmaya onlara müdahale etmeye kalkarsan sana zararları olur ama biz müdahale etmiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.