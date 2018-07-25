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25 Temmuz 2018 11:38

İşçileri taşıyan servis yoldan çıkarak bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Sivas İl Özel İdaresi işçilerini taşıyan servis aracı yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

İşçileri taşıyan servis yoldan çıkarak bariyerlere çarptı: 7 yaralı

25 Temmuz 2018 11:38

Kazada 1’i ağır 7 işçi yaralandı


Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu 8. kilometresinde Hasbey köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan İl Özel İdaresi işçilerini taşıyan servis aracı yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan araç takla atarak durdu. Kazada araçta bulunan işçilerinden A.B., N.S., M.S., V.G., K.K., A.R.D. ve M.A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan M.Ş.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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