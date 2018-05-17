Işıklar ‘Kudüs’ için açıldı

Sivas’ta da Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Emine Nazikeda kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler Amerika Birleşik Devletlerinin geçtiğimiz günlerde büyük elçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Gazze’de ki Filistinlilere dönük katliamına karşı sessiz kalmayarak yurt binalarının dış cephesine odalarının ışıkları ile ‘Kudüs’ yazdı. Daha sonra yurt binası önünde toplanan yurt yetkilileri ve öğrenciler tekbirler getirip, üzerinde ‘Kudüs Kırmızı Çizgimizdir’ yazılı dövizler açarak İsrail’i protesto etti.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada “ Sivas KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizle birlikte Emine Nazik Eda koz öğrenci yurdumuzun önünde ışıklarla Kudüs yazısı yazdık. Gençlerimizde bizim yanımızda durarak bize destek veriyorlar” dedi. Yurtta kalan İlahiyat öğrencisi Pınar Doğan, Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, “Biz bu gün burada KYK gençliği olarak, bilinçli bir gençlik olarak Kudüs’te yapılan bu zulme tepkimizi koymak için toplandık. Biz Kudüs’e yapılan bu zulme hayır diyoruz ve zulmün bitmesini istiyoruz. Kudüs bizimdir ve elbet bizim kalacak" şeklinde konuştu.