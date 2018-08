İşitme engelliler Kur’an okumayı öğrendi

Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Müftülüğü’nün de desteği ile Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren kurslarda, ilkokul ve lise düzeyindeki 16 engelli öğrenciye Kur’an-ı Kerim eğitimi verildi. Sabah evlerinden özel servisle alınan öğrenciler, öğlene kadar Engelliler Kültür Merkezi’nde kurs gördü. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kız öğrencilere verilen kurs, Perşembe ve Cuma günleri de erkek öğrenciler için düzenlendi.

25 Haziran’dan bu yana Selim Ağa Cami İmam Hatibi Bedrettin Kocaman ve Sivas Müftülüğü İşitme Engelli Kur’an Kursu Öğretmeni Amine Kaşgin tarafından verilen dersler sona erdi. Kursu bitiren öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi’nin kurucusu Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından öğrencilere sertifikaları verildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Recep Toparlı, "Hayatımın çok mutlu bir anını yaşıyorum. ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’nin düsturu ile, insanların en yararlısı başkalarına faydalı olandır felsefesiyle hareket ediyoruz. Özellikle Cuma Namazı’nda bu genç kardeşlerimizi gördüğümde dünyalar benim oldu. Ben ailelere şunları söylemek istiyorum; bu bir imtihandır. Bunun sevabı öbür dünyadadır. Ben bu çocuklarımıza engel kelimesini layık görmüyorum. Bizler öbür dünyaya gittiğimiz zaman bu çocuklarımız bizlerin arkasından Kur’an okuyacak." şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise, "Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i hem öğrenen, hem öğretendir hadisi şerifi gereği güzel bir iş yapmış oluyoruz. Cenab-ı Hak, bunun mükafatını hem bu dünyada, hem de ahirette verecektir. Sivas Belediyesi’ne ait olan bu mekan, her zaman sizlere açıktır. Bu bir ilk değil, devam edecektir ve her an neye ihtiyaç duyarsak, gerek fiziksel, gerek bedensel engelli diye tabir ettiğimiz ama asla engelli görmediğimiz bu kardeşlerimizin ailelerine tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik de, "Sivas Belediyemize, üniversitemize teşekkür ediyorum. Türkiye’de belki de çok az gerçekleştirilen bu kursa destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Aslında geç kalınmış bir kurs, işitme engellilerin işaretleriyle ilgili problemleri olduğu için maalesef yaz aylarında ilgilenecek kimse olmuyordu. O yüzden bu kurs çok anlamlı. İnşallah devam etmesini ve işitme engellilerin eğitimi konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımız Sami Aydın ve bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Görme engelli eğitmeni Selman Devecioğlu da, "Görme engelliler Kur’an okuyabiliyor. 1990’larda kabartma yazılı Kur’an-ı Kerim’leri Pakistan’dan getiriyorlardı ama işitme engelli kardeşlerimizin de Kur’an-ı okuyup anlayabilmesi gerçekten bizi mutlu ediyor. Aslında engelliyiz ama diğer engelleri pek tanımıyoruz. İşitme engelliler nasıl Kur’an okur, dini nasıl anlar, Allah’ı nasıl tanır, hep merak ediyordum. Bir görme engelli olarak bu kursların devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

İşitme engellilerin aileleri de projenin kendileri ve çocukları için çok verimli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren işitme engelli öğrencilere sertifikaları verildi.