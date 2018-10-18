İşitme Engelliler Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi eğitime hazır

Sivas Valisi Davut Gül yapımı tamamlanan bazı okullarda gezi ve incelemelerde bulunarak, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan bilgi aldı.

İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığınca açılışı onaylanan, dezavantajlı gruba yönelik inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi'ni ziyaret eden Gül, sınıfları ve diğer sosyal donatıları inceledi. İşitme engellilerin başka illere gitmemesini, eğitimlerini Sivas'ta sürdürmelerini sağlayacak olan okulun hayırlı olmasını dileyen Vali Gül, okulda son rötuşların yapıldığını ifade ederek, yakın zamanda eğitime başlanacağını söyledi.

Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan 12 derslikli Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin 9 işitme engelli öğrenciye ışık olacağını aktaran Gül, okulun öğrenci sayısına bakılmaksızın dezavantajlı grupların eğitim hakkına öncelik verdiklerini vurguladı. Vali Gül,"Okulumuz eğitime hazır, öğrencileri ile buluşacağı günleri bekliyor. İşitme engellilerimiz liseyi inşallah uygun şartlarda burada, ilimizde okuyacaklar. Ülkemizde az sayıda bulunan İşitme Engelliler Lisesi, tüm donatıları ile engelli kardeşlerimize hizmet verecek."şeklinde konuştu.

Vali Gül daha sonra Eğri Köprü Mahallesinde yapımı tamamlanan, sosyal donatı ve spor alanları ile tüm müştemilatı bulunan 24 derslikli Sağlık Meslek Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun çevre düzenlemeleri ile ilgili çeşitli talimatlarda bulunan Gül, son rötuşların yapıldığı okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.