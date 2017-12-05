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05 Aralık 2017 11:34

İşkenceye uğrayan köpek hayata döndü

Sivas’ta altı ay önce işkenceye uğradığı için ölmek üzere bulunup tedavi altına alınan sokak köpeği hayata döndü.

İşkenceye uğrayan köpek hayata döndü

05 Aralık 2017 11:34


Sivas’ta yaklaşık 6 ay önce boynuna plastik kelepçe takılarak ölüme terk edilen sokak köpeği, boynu nerede ise kopmak üzereyken bulunmuştu. Vatandaşlar tarafından bulunup Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bırakılan köpeğin yaşamasına ihtimal verilmezken, burada yapılan tedavinin andından tamamen sağlığına kavuştu. Hayata geri dönen köpekte sadece işkencenin izleri kaldı.


Köpeğin tedavisi ile ilgilenen Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkez Veteriner Hekim Şahin Alıcı, "Bu köpeğimizin boynuna daha önce plastik bağlamışlar. Plastikte hayvanın boynunu sıkmış. Bize geldiğinde boyun bölgesi açık halde tamamen yara içerisindeydi. Soluk borusu tamamen açık durumdaydı. Biz gerekli tedavilerini yaptık. Şuan hayvanımız gayet iyi. Nefes almasında bir sıkıntısı yok. Fizyolojik durumu yerinde. Yaraları iyileşmiş durumda artık sağlığında kavuştu. Yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Bundan sonra kısırlaştıracak, kısırlaştırıldıktan sonra tekrardan burada bakımına devam edeceğiz. Sahiplenmek isteyen vatandaşımız olursa da sahiplendireceğiz" dedi.




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