İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine seminer

Bu kapsamda Gürün Meslek Yüksekokulu, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu ve Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine İŞKUR uzmanları tarafından mezuniyet sonrası iş arama semineri verildi.

Yüksekokul öğrencilerine yönelik 'İş Arayan Değil, Aranan Nitelikli Elemanlar' yetiştirmek üzere, nitelikli personeli sektöre kazandırmak, eğitim döneminde kişisel gelişim imkanlarını tanıtabilmek amacıyla iş arama, öz geçmiş oluşturma, mesleki donanımı artırma ve bir üst eğitimi tamamlama gibi konularda eğitim veriliyor.