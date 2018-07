İsrail’e 8 farklı dille tepki

İsrail Parlamentosu Knesset tarafından dün onaylanan ’Yahudi Ulus Devlet’ yasasına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça, İbranice ve Arapça yayımlanan mesajda İsrail kınandı. Yayımlanan mesajda,"İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler’in yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasayla İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail’i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz" denildi.

İngilizce

"The Jewish Nation-State Act, approved by the Israeli Parliament, is in conflict with the principles of international law and the legal and moral system of the United Nations. By this act, the rights of Palestinian Israeli citizens are ignored; Arabic is no longer regarded as an official language; Jerusalem, occupied by Israel, is declared the capital city; the Palestinians, displaced from their home in 1948, are given no right to return whereas the Jewish diaspora are given the right to settle; and such settlement, deemed unlawful by the United Nations, is encouraged. Furthermore, the fact that self-determination is stated by law as a right only for the Jewish people cannot be accepted as being of benefit to the Palestinians and nor is it acceptable to those Jewish citizens, who believe in living together in a culture seeking negotiation towards a solution. As scholars, we condemn the act in question enacted by the Jewish Parliament, which aims to pave the way for the legalisation of the occupation of Palestine and the current unlawful practices and to make the vision of a two-state solution impossible. We ask Israel to respect basic human rights, international law and the principles of the United Nations.”