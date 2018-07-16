Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 16:39

İstasyon Caddesi’nin kaldırımları yenileniyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın İstasyon Caddesi’nde, 12 yıl önce yapılan ve deforme olan kaldırımların değişim çalışmasını yerinde inceleyerek cadde esnafını ziyaret etti.

İstasyon Caddesi’nin kaldırımları yenileniyor

16 Temmuz 2018 16:39


İstasyon Caddesi’nde yıllar önce yapılan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan eski kaldırım taşları değiştiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ilk etapta kent meydanından 50’inci Yıl Kavşağı’na kadar olan kısımda yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu yıl da tren garına kadar olan kısımda çalışmalar başlatıldı.


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek cadde esnaflarıyla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aydın kamuoyundaki dedikodulara açıklık getirdi. Esnaflar da, durumun bilincinde olduklarını belirterek,"Başkanım biz çalışmalardan dolayı oldukça memnunuz. 50’inci Yıl Kavşağı’na kadar geçen yıl yapmıştınız, bu yıl da kalan kısmı tamamlıyorsunuz. Buradaki çalışma bizleri sevindirdi." dedi.


Başkan Aydın, esnaf ve vatandaşların sahip olduğu bilinçten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydederek, teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç